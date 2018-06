De uitzending van 7 juni

Wiebes: gaskraan Groningen kan sneller dicht

Het ziet ernaar uit dat de gaswinning in Groningen sneller kan worden afgebouwd dan eerst gedacht. Volgens minister Eric Wiebes kan er mogelijk al over twee jaar, in 2020, worden voldaan aan de veiligheidsnorm van 12 miljard kubieke meter per jaar. De norm moet uiterlijk in 2022 worden bereikt.

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met de minister over het gasbesluit van het kabinet. Uiterlijk in 2030 wordt er helemaal geen gas meer uit de Groningse bodem gehaald, is de bedoeling. Voor het debat is veel belangstelling: er worden veel bussen met Groningers in Den Haag verwacht.