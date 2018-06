Minister Slob: grote stappen voor het basisonderwijs

Onderwijsbonden en de werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor het basisonderwijs. Leraren krijgen er in de plannen tot 10 procent salaris bij. Minister Slob van Onderwijs is blij dat de partijen eruit zijn. Zodra de achterbannen hebben ingestemd, wordt de beloofde 270 miljoen euro uitgekeerd.

Ook de werkdruk zal worden aangepakt. "We hebben 430 miljoen euro beschikbaar gesteld die vanaf augustus al naar de scholen kunnen gaan. Dat gaat hen helpen om hun moeilijke werk op een goede manier te kunnen doen." Met deze stappen hoopt hij ook het gat van het lerarentekort deels te kunnen dichten.