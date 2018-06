Aanslag oefenen op school zinvol? 'Op angst kan je je niet voorbereiden'

Ophef in het Drentse Hoogeveen, daar wil een middelbare school een zogenoemde 'school shooting' naspelen. Het gaat niet om een toneelstuk, maar om een oefening waarbij ook de politie betrokken is. Ouders en leerlingen van de school vinden het maar niks. Het zou onnodig angst zaaien onder scholieren.

De school betreurt de onrust die is ontstaan, maar zet de oefening door. "Natuurlijk gaan we ervan uit dat een calamiteit een zeldzaamheid is. Mocht er zich toch ooit iets voordoen dan willen we de juiste stappen kunnen zetten", zegt het bestuur van het Alfa-college in Hoogeveen vandaag in een verklaring.

"Voor ons is het belangrijk dat zowel de hulpdiensten als wij hiervan leren en kunnen kijken of de protocollen die er zijn werken of verbeterd moeten worden", schrijft het bestuur. De oefening staat voor volgende week gepland. De leerlingen hoeven er niet aan mee te doen als ze dat niet willen.