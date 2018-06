De uitzending van 6 juni

Onderstroom in Vlaardingen: succes van de lokale partij

Verslaggever Jan Eikelboom is de afgelopen maanden veelvuldig het land in geweest voor de serie De Onderstroom, om te kijken wat er leeft op lokaal niveau. De afgelopen tijd volgde hij in Vlaardingen de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij ONS.Vlaardingen de grootste partij werd.

De lokale partij is opgericht door inwoners die vinden dat de politiek te ver afstaat van de burgers. De raadsleden gaan de straat op, naar eigen zeggen is voor hen "geen probleem te klein". ONS.Vlaardingen behaalde bij de verkiezingen 6 zetels en ging ervan uit in het nieuwe college te komen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.