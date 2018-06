De uitzending van 5 juni

Brand Grenfell Tower: eindeloze lijst van fouten

De lijst van ernstige fouten waardoor de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen kon ontstaan, is eindeloos. Niet-conforme branddeuren, een brandbestrijdingslift die niet werkte en een veiligheidsbeleid dat totaal faalde: mensen werd geadviseerd binnen te blijven. Er was "een cultuur van niet-naleving van de voorschriften", waardoor de woontoren meer brandbaar materiaal bevatte dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit het onderzoek naar de ramp, dat nog steeds in volle gang is en inmiddels al vijf rapporten heeft opgeleverd.

Ook is er nieuw videomateriaal beschikbaar van de brand, die vorig jaar juni aan tenminste 72 mensen het leven kostte en is er een geluidsopname bekend geworden van het eerste telefoontje uit de flat. Het onderzoek is gebaseerd op getuigenissen van 533 mensen en 29 organisaties.