'Kinderen cijferen zichzelf weg en richten zich op hun zieke ouder'

Hoe komt dat?

"Niemand legt het ze uit. Soms willen ouders ook niet dat de kinderen het weten. Ouders denken dat ze het kind er onnodig mee belasten, of zijn bang dat het kind uit huis gehaald zal worden als het allemaal te bekend wordt. Maar wij hebben geleerd dat het cruciaal is voor kinderen om het te begrijpen. Dat verlicht de situatie enorm."

"Een voorbeeld is een jongetje met een moeder die psychoses had. Die moeder werd steeds heel boos op haar zoontje. Hij vroeg waarom ze boos op hem was, wat hij verkeerd gedaan had, en dan zegt die moeder: dat weet je best wel! Maar hij had geen idee. We hebben hem uit kunnen leggen wat er met zijn moeder aan de hand is en dat die boosheid haar ziekte is en niks met hem te maken heeft. Er viel een last van zijn schouders."