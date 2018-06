De uitzending van 3 juni

Zijn koeien vervuilender dan auto's?

Van al het vlees is rundvlees verreweg het meest belastend voor het milieu. Dat zegt de Amerikaanse professor Gidon Eshel die onderzoek deed naar de milieu-effecten van de productie van vlees, melk en eieren in de VS.

Daaruit blijkt dat koeien in verhouding veel meer moeten eten dan kippen of varkens om vlees te produceren. Volgens de Britse wetenschapper Tim Benton zou rundvlees eten zelfs vervuilender zijn dan autorijden. Wat klopt daarvan?