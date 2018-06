'Per direct stoppen met proeven op apen brengt risico's met zich mee'

Het idee van het kabinet is nu dat moderne technologie een rol kan spelen bij het overbodig maken van de dierproeven. Nederland wil in 2025 internationaal vooroplopen met dierproefvrij onderzoek. "In de praktijk zien we al mooie voorbeelden", schrijft de minister waarbij ze doelt op technologie met gekweekte menselijke cellen en het gebruik van computersimulaties.

Gebruik van apen sterk ingeperkt

Maar kan het wel zonder onderzoek op dieren? Apen lijken sterk op mensen en dat maakt ze waardevol als proefdier. "De apen zijn echt nodig voor onderzoek naar virussen die we niet kennen, en voor incidenteel onderzoek naar de bescherming tegen bestaande virussen", zegt dr. Martje Van Fenetener van Vlissingen. Ze is directeur van het Erasmus Dierexperimenteel Centrum, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. "Het gebruik van apen als proefdieren is al sterk ingeperkt. We gebruiken alleen apen als het ├ęcht niet anders kan."

Van Fentener van Vlissingen denkt niet dat Nederland op afzienbare termijn helemaal zonder dierproeven kan, ondanks alle innovatie en nieuwe technologie. "Alle innovatieve behandelingen moeten goed onderzocht worden. En daarvoor zijn dierproeven nog onontbeerlijk."