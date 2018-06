De uitzending van 2 juni

Politieke omwentelingen in Zuid-Europa

Feest in Rome vanavond: de Vijfsterrenbeweging viert dat ze voor het eerst gaat regeren. De linkse protestpartij heeft een verbond gesloten met de rechtse populisten van de Lega. Komende week gaat deze nieuwe coalitie, de eerste ooit zonder traditionele partijen, aan de slag.

Tegelijk is ook de politiek in Spanje volop in beweging. Premier Rajoy moest het veld ruimen vanwege corruptieschandalen binnen zijn Partido Popular. Vanochtend is de socialist Pedro Sánchez beëdigd als premier.

Wat gaan wij in Europa merken van de verschuivingen in de Spaanse en Italiaanse politiek? We spreken erover met onze correspondenten Mustafa Marghadi en Rop Zoutberg.