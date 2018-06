Horecamedewerkers en vuilnismannen zijn gewild, maar verdienen nog steeds weinig

De Nederlandse economie groeit als kool. Maar daarmee groeien ook de personeelstekorten. Het meest nijpend is het in de ICT-branche. Op twee staat de bouw, waar het na jaren crisis nu juist de andere kant op gaat. En op drie staat de horeca.

De tekorten zijn ernstig, zegt ook restauranteigenaar Erik Derksen. "Het belemmert de groei. We willen uitbreiden en dat gaan we ook doen, maar de grootste uitdaging is hoe ik straks weer tachtig man personeel krijg. Je merkt ook dat horecabedrijven personeel bij elkaar wegkapen. Tot voor kort was dat not done, maar je ziet het nu steeds meer gebeuren."

De gemeente Amsterdam kwam vorig jaar tientallen vuilnismannen tekort. "Het probleem bij een goed draaiende economie is dat heel Nederland dan meteen tweeduizend vrachtwagenchauffeurs zoekt", aldus Jan Ditz, rayonmanager afvalinzameling. "Maar je merkt dat die baan niet bovenaan het verlanglijstje van de meeste mensen staat."

Inmiddels zijn de tekorten in Amsterdam grotendeels weggewerkt. Er wordt hard gewerkt om de afvalbanen aantrekkelijker te maken. "Bij het uitzendbureau zijn campagnes uitgezet om nieuwe vrachtwagenchauffeurs te werven. Uiteindelijk hebben we vanuit de poule van het uitzendbureau 22 chauffeurs in vaste dienst genomen, zodat het duidelijk is dat mensen daar kans op maken. Uitzicht op een vaste betrekking is voor veel mensen uit deze doelgroep zeer aantrekkelijk."