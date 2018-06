De uitzending van 1 juni

Zijn de groeiende personeelstekorten op te lossen?

De Nederlandse economie groeit als kool. Maar daarmee groeien ook de personeelstekorten. Het meest nijpend is het in de ICT, een oude bekende in dit lijstje. Op twee staat de bouw, waar het na jaren crisis nu weer doorslaat de andere kant op. En op drie de horeca. Ondernemers zoeken naar creatieve oplossingen in het gevecht om geschikt personeel te krijgen en te houden.

Vanavond in een reportage hierover. We praten door over het onderwerp met Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman.