Het nieuwe Prinses Máxima Centrum heeft torenhoge ambities

"We zaten als de hoofden van de zeven kankercentra bij elkaar met de vraag: waar zou je je eigen kind laten behandelen als het kanker had? En als de kinderoncoloog die je voor ogen hebt niet in je eigen ziekenhuis zit?", zegt Rob Pieters. De oncoloog stond ruim tien jaar geleden aan de wieg van het Prinses Máxima Centrum: het nieuwe landelijke kinderkankerinstituut.

Tegenwoordig is hij de medisch-directeur van het centrum dat volgende week officieel wordt geopend in een hypermodern gebouw naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. "Ons idee was: als we alles samenvoegen dan krijgt elk kind de beste behandelaar en wordt elke euro researchgeld het beste besteed."

Alles op één plek

Elk jaar krijgen zeshonderd kinderen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. Tot nu toe werden deze patiënten behandeld in zeven ziekenhuizen, verspreid over het land. Daar komt nu verandering in. Alle afdelingen kinderoncologie gaan samen in het Prinses Máxima Centrum. Twee weken geleden zijn de eerste 22 kinderen vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis overgebracht. Vrijdag komen de patiënten uit andere delen van Nederland.

"Al in de jaren negentig zeiden we tegen elkaar: je zou in ieder geval de zorg voor kinderen met een hersentumor op één plek moeten concentreren," zegt Marianne Naafs, directeur van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). "Dus toen het idee kwam om alle kinderoncologie, zorg en research op één plek te bundelen, zeiden wij: graag."

Raff is een van de kinderen bij wie kanker werd geconstateerd. Hij was pas zes maanden toen er een tumor in zijn nier werd ontdekt. Een zeer agressieve en zeldzame variant. Zijn ouders zamelen daarom geld in voor onderzoek. Bekijk hieronder het verhaal van Raff.