De uitzending van 31 mei

Gaat top met Noord-Korea toch door?

Kim Yong-chol, een belangrijke vertrouweling van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is in de Verenigde Staten. Hij zal naar verwachting in New York praten met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. De ontmoeting volgt kort op het afblazen van het topoverleg tussen president Trump en Kim Jong-un, komende maand in Singapore. President Trump blies die bijeenkomst af, maar hield de deur op een kier. Aangenomen wordt dat Kim Yong-chol en Pompeo over de topontmoeting tussen Trump en Kim zullen spreken.

Ondertussen is de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aangekomen in Noord-Korea. Lavrov wil verder bouwen aan een "vriendschappelijke band" met Pyongyang. Achterliggende reden van zijn bezoek lijkt de geplande top tussen Trump en Kim Jong-un. In Nieuwsuur vanavond het laatste nieuws.