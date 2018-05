Persoonlijke pensioenspaarpot: werkgevers en vakbonden willen het niet

Krijgen we binnenkort een nieuw pensioenstelsel? En hoe komt dat eruit te zien? Vandaag lijken we dichter bij het antwoord op die vragen te komen, nu een nieuw voorstel voor een pensioenstelsel is uitgelekt.

In een reactie benadrukken werkgevers en werknemers dat van een pensioenakkoord nog geen sprake is, en dat er nog volop wordt onderhandeld. Maar kunnen we al iets concluderen uit de uitgelekte plannen?

Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman begrijpt dat veel mensen benieuwd zijn. "Er wordt al jaren gesproken over het hervormen van het pensioenstelsel. Je ziet dat het thema maatschappelijke onrust oplevert: mensen weten niet meer zeker of ze het pensioen krijgen waarvan ze altijd dachten dat ze het zouden krijgen."