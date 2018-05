De uitzending van 29 mei

Uitvinder wereldwijde web waarschuwt voor gevaren internet

De Brit Tim Berners-Lee is de grondlegger van het wereldwijde web. Hij kreeg vorig jaar voor zijn werk de prestigieuze Turing Award, ook wel de Nobelprijs van de computerwereld. Maar inmiddels is Berners-Lee niet meer altijd even positief over zijn eigen uitvinding. Hij ziet zelfs gevaren.

Berners-Lee had het web bedoeld als een open platform waarin iedereen kan samenwerken, maar dat wordt volgens hem steeds meer ondermijnd door manipulatieve algoritmen van een klein aantal invloedrijke spelers. Zegt Berners-Lee onder meer in dit interview in The Guardian.

We spreken met Tim Berners-Lee zelf en ook met de Britse Andrew Keen. Die laatste stond altijd bekend als de grote internetcriticus. hij schreef onder meer het boek Internet is niet het antwoord. Toch lijkt hij inmiddels een ommezwaai te hebben gemaakt: hij is positief over de toekomst.