De uitzending van 28 mei

Onthulling moskeeënlijsten: burgemeesters over de nasleep

Vorige maand onthulden Nieuwsuur en NRC lijsten met moskeeën die voor geld aankloppen bij de golfstaten. Het kabinet hield deze lijsten jarenlang geheim en beweerde zelfs dat dit soort informatie helemaal niet zou bestaan. Op de lijsten staan tientallen namen van moskeeën die in allerlei verschillende steden gevestigd zijn. Nieuwsuur en NRC deden onderzoek naar drie specifieke moskeeën: de Al-fath moskee in Dordrecht, de As-Soennah moskee in Den Haag, en de Al-houda moskee in Geleen. Uit dit onderzoek bleek dat in deze moskeeen ultraconservatieve en haatdragende preken worden gehouden. Ook zijn er omstreden salafistische figuren actief.

Nu, een maand later, nodigt Nieuwsuur de burgemeesters uit van deze drie steden. De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, spreekt voor het eerst. Ook is Pauline Krikke te gast, burgemeester van Den Haag. De burgemeester van Geleen heeft tot nu toe al onze interviewverzoeken afgewezen, en is er vanavond niet bij.

We spreken vanavond met de burgemeesters over de nasleep van onze publicaties, die tot veel opschudding hebben geleid. Ook praten we over de moeilijkheden waar steden mee worstelen als het gaat om de aanpak van buitenlandse financiering, en over het gebrek aan informatie en instrumenten. Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer uitgebreid over het onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Kamerleden willen dat het kabinet de burgemeesters nu eindelijk een duidelijke stok geeft om mee te slaan.