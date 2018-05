De uitzending van 27 mei

Kim blijft gebrand op ontmoeting met Trump

Kim Jong-un hoopt nog steeds dat een ontmoeting met Donald Trump door kan gaan. De Noord-Koreaanse leider heeft dat gisteren gezegd tijdens onverwacht topoverleg met de Zuid-Koreaanse president Moon. Hij blijft gebrand op overleg met de VS.

Kim en Moon overlegden over wat er gedaan kan worden nu Donald Trump topoverleg in Singapore op 12 juni heeft afgeblazen. De Amerikaanse president hekelde donderdag de "vijandige opstelling" van Noord-Korea in de aanloop naar de top.