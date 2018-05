De uitzending van 26 mei

Europa in beweging: over machten, krachten en de Europese burger

Over precies een jaar kiest Europa een nieuw Europees Parlement. Maar hoe sterk is de band nog met de Europese Unie? De EU wil voorzichtig vooruit kijken en praat zelfs over uitbreiding. Maar de eurocrisis en de migratiecrisis hebben diepe sporen getrokken. De verdeeldheid binnen de EU is groter dan ooit. Nationalistische partijen hebben meer invloed gekregen, de Britten gaan de unie verlaten en er zijn breuklijnen ontstaan tussen Noord- en Zuid- en tussen Oost- en West-Europa. Vraag is ook hoe trouw Nederland blijft aan de EU.

En wat blijft er over van de oude Europese idealen? Hoe komt het dat er zoveel weerstand is tegen 'Brussel' en hoe ziet Europa er over een jaar uit? Kunnen Macron en Merkel hun stempel drukken? Of zijn het de opstandige Italianen, Oostenrijkers of Oost-Europeanen die bepalen welke richting de EU verder beweegt? Vanavond maken Europa-correspondent Saskia Dekkers en econoom Mathijs Bouman de balans op.