'Terugkeer verzorgingshuizen kan woningnood in grote steden verlichten'

"Ik denk dat het heel goed is als wij in Nederland weer verzorgingshuizen hebben", zegt Eric van der Burg, VVD-wethouder in Amsterdam. Het zorgt volgens hem voor minder eenzame ouderen, pakt het personeelsprobleem in de zorg aan én zorgt voor doorstroming op de woningmarkt.

"Veel ouderen willen wel verhuizen, maar kunnen dat niet. Zij houden dan een woning bezet die ze zelf als te groot ervaren, terwijl er aan de andere kant grote vraag is naar woningen. Met name in de grote steden kan het een grote bijdrage leveren aan het probleem", zegt de wethouder.

Zijn oproep voor de terugkeer van het verzorgingshuis is opvallend te noemen. Samen met zijn partij de VVD werkte hij de afgelopen jaren juist mee aan de afbouw van verzorgingshuizen. Sinds het kabinet-Rutte II kunnen mensen er niet meer terecht. Langer zelfstandig wonen en zorg aan huis is het devies.

Van der Burg heeft nu een draai gemaakt. "Mijn mening is veranderd, maar de situatie is ook veranderd. Je ziet dat sommige ouderen achter hun voordeur verpieteren. En er is te weinig personeel, zeker in thuiszorg. Daarnaast kan het voor de woningnood dus een oplossing zijn."