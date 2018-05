De uitzending van 23 mei

Krijgt Nederland ook een Magnitski-wet?

Het kabinet moet het mogelijk maken om sancties op te leggen aan buitenlanders die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige maand in met een motie daarover van het CDA. Daarin wordt gewezen op de zogenoemde Magnitski-wet.

Personen die de mensenrechten schenden kunnen via zo'n wet een reisverbod krijgen en hun banktegoeden kunnen worden bevroren. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of er ook in de Europese Unie voldoende draagvlak is voor zo'n wet. Als blijkt dat dat niet het geval is, dan moet het kabinet wetgeving in Nederland voorbereiden, vindt de Kamer.

Nieuwsuur spreekt o.a. met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.