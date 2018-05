Kweekvlees is hier, maar eten mag nog niet

Van Mensvoort pleit voor Kamervragen. Die komen er nu, tot zijn genoegen. Hij begrijpt niet waarom de NVWA tegenwerkt. "Vaak is de NVWA veel te laat, nu komen ze te snel in actie en vertragen de introductie."

Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid is het niet zo simpel. "Om kweekvlees op de markt te kunnen brengen, moeten producenten aantonen dat hun product absoluut veilig is voor menselijke consumptie", reageert het ministerie. "Consumenten moeten er zeker van kunnen zijn dat het veilig is en dat ze er niet ziek van worden."

Een bedrijf dat kweekvlees op de markt wil brengen zal zijn product volgens het ministerie eerst aan een uitgebreid veiligheidsonderzoek moeten onderwerpen. Dat loopt via de zogeheten 'novel food verordening', die voor de hele EU geldt. De resultaten worden beoordeeld door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). Hierna stemmen de lidstaten dan over een eventuele toelating voor de gehele EU-markt. Volgens het ministerie is er nog geen aanvraag in het kader van 'novel food verordering' gedaan.