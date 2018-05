De uitzending van 22 mei

In Noord-Ierse achterstandswijken herhaalt de geschiedenis zich

Inmiddels is het twintig geleden dat de Noord-Ieren en Ieren instemden met het Goede Vrijdag Akkoord, ook wel het akkoord van Belfast genoemd, en er eindelijk vrede kwam in de Britse provincie. Toch lijkt in bepaalde achterstandswijken de geschiedenis zich te herhalen.

Het aantal punishment shootings en beatings is sinds vier jaar met maar liefst 60 procent toegenomen. In de Britse provincie wordt gemiddeld zo'n twee keer per week iemand iemand afgetuigd of door zijn ellebogen, polsen, knieƫn, enkels of alle acht lichaamsdelen geschoten.