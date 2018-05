De uitzending van 19 mei

Strijd tegen antisemitisme in Franse banlieues

In maart werd de 85-jarige Mireille Knol is haar huis met messteken om het leven gebracht. Volgens de politie omdat ze Joods was. Haar moord staat niet alleen, in een land waar het antisemitisme toeneemt. De afgelopen zes jaar zijn in Frankrijk tien jodengedood omdat ze Joods waren. Telkens had de dader een islamitische achtergrond.

Frankrijk is het land met de grootste Joodse gemeenschap én de grootste moslimgemeenschap van Europa. Jaarlijks zijn er honderden geweldsdelicten met joden als doelwit. Maar er is ook verzet.

Europa-correspondent Saskia Dekkers doet verslag vanuit de Franse banlieue.