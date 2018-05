De uitzending van 18 mei

Windmolens in natuurgebieden?

Als gevolg van het energieakkoord schieten windmolens in Nederland momenteel als paddenstoelen uit de grond. Om de afspraken van windenergie op land te halen moeten er voor 2020 nog zo'n duiizend tot vijftienhonderd windturbines komen. Zo wil de provincie Friesland graag een groot windmolenpark in het IJsselmeer, dat beschermd natuurgebied is, en Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland bekijkt of er mogelijkheden zijn om windmolens te bouwen langs de snelwegen op de Veluwe. Maar de plannen kunnen rekenen op veel tegenstand.