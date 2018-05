De uitzending van 17 mei

Verhuizing Erasmus MC: een enorme logistieke operatie

Je identificeren bij een aanmeldzuil met je paspoort, alsof je op Schiphol bent. Het is een van de nieuwe routines in het nieuwe Erasmus MC. Een gloednieuw complex van 1,1 miljard euro. In een driedelige serie volgen we de verhuizing van het grootste ziekenhuis van Nederland naar het nieuwe complex.

Tijdens de verhuizing draait het medische bedrijf gewoon door. Er werken 14.000 medewerkers, per uur bezoeken honderden mensen het ziekenhuis. Deze week gingen de nieuwe poliklinieken open. Nieuwsuur is getuige van een enorme logistieke operatie waar jaren aan voorbereiding aan voorafging.