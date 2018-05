Grunbergs laatste Voetnoot: 'Het was meer dan alleen een stukje typen'

"Het is gewoon afkicken. Als je zoiets acht jaar lang elke dag doet, dan wordt het een onderdeel van je leven", zegt Arnon Grunberg. Vandaag verscheen zijn laatste Voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. De dagelijkse column van niet meer dan 150 woorden, die hij gedurende acht jaar schreef.

"Het was meer dan alleen een stukje typen", zeg Grunberg. Hij blijft de Voetnoten voorlopig ook nog schrijven, maar dan voor zichzelf. "Voetballers die stoppen moeten aftrainen. Anders worden ze ziek. Een vriend van mij raadde me ook zoiets aan. Dus ik ga nog een paar geheime voetnoten schrijven."

Waarom hij stopt? "Ik had ooit aangekondigd dat ik zou stoppen als Barack Obama zou stoppen als president. Ik ben al wat langer doorgegaan, maar ik ben dan ook wat later begonnen dan hij." Daarnaast denkt hij ook dat stoppen goed is. "Om jezelf te verfrissen en te vernieuwen."