Het gevecht tegen de windmolens

Bjørn van den Boom van Natuurmonumenten, die veel natuurgebieden op de Veluwe beheren, is niet te spreken over de plannen om windmolens naast snelwegen op de Veluwe te bouwen. "We zijn wereldwijd een van de landen met de minste natuur. En van die tien procent is nou net de afspraak dat we daar planten en dieren de leefruimte willen geven."

Natuurmonumenten vindt het daarom onbegrijpelijk dat de collega's van Staatsbosbeheer een aantal natuurgebieden in Nederland aanbiedt voor windenergie. "Zo'n tien keer per jaar krijgen we de vraag of we windmolens of zonneparken in onze gebieden willen plaatsen, maar dat doen we niet. Onze natuur is van de natuur."

Staatsbosbeheer denkt daar anders over. Inmiddels staan door heel Nederland al elf windmolens in hun natuurgebieden en dat kunnen er flink meer worden. Uit onderzoek van Staatsbosbeheer blijkt dat in hun natuurgebieden 170 locaties geschikt zijn voor het opwekken van windenergie.