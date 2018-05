De uitzending van 16 mei

Laatste Voetnoot van Arnon Grunberg

Arnon Grunberg heeft zijn laatste Voetnoot geschreven in de Volkskrant. De dagelijkse column die hij gedurende acht jaar schreef. "Ik zou doorgaan zolang Obama president van de VS was. Dat is hij al een tijdje niet meer. Ik ben wat langer doorgegaan, omdat ik ook wat later ben begonnen dan Obama. Ik denk dat stoppen goed is, om jezelf te verfrissen, te vernieuwen. Zoals een scheiding en een nieuwe partner soms ook goed kunnen zijn." Nieuwsuur spreekt Grunberg vandaag in Amsterdam.