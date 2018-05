De uitzending van 15 mei

De 'opruimers' van sociale media

Ze vervullen een cruciale functie op Facebook, Google en Twitter: 'content-moderatoren' die dag in, dag uit de duizenden gewelddadige- en pornografische beelden filteren. Maar ze doen dat onder zeer slechte omstandigheden in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Dat is te zien in de onthullende film 'The Cleaners', die donderdag in Nederland in première gaat. Nieuwsuur sprak met met Hans Block een van de makers van de film.