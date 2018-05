'Nieuwe wet voorwaardelijk vrijkomen is emotiewetgeving'

Gedetineerden met een opgelegde straf van meer dan een jaar kunnen eerder voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. In de afgelopen vijf jaar betreft dit jaarlijks rond de duizend gedetineerden; ongeveer 2,5 procent van de totale uitstroom. In de afgelopen vier jaar is de invrijheidstelling in zeventig procent van de gevallen gepaard gegaan met bijzondere voorwaarden. Het aantal opgelegde bijzondere voorwaarden in deze zaken vertoont een stijgende lijn: van gemiddeld 2,5 in 2012 tot 3,5 in 2016. Voorbeelden van bijzondere voorwaarden zijn deelname aan een gedragsinterventie, een drugs- of alcoholverbod en een locatieverbod of -gebod.