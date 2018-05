De uitzending van 13 mei

Is het tijd voor een vaccinatieplicht?

De Europese commissie maakt zich grote zorgen over uitbraken van de mazelen in Europa. Voor het tweede jaar op rij raken duizenden kinderen en volwassen ziek. Onnodig want met een inenting kan Europa mazelenvrij zijn. Maar voor een groeiende groep ouders twijfelt over de noodzaak van vaccineren of is bezorgd over gezondheidsrisico's. De gevolgen zijn door heel Europa zichtbaar. Te gast is Roland Pierik, hoofddocent rechtsfilosoof aan de UvA en lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad.