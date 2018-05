De uitzending van 12 mei

VVD wil wet tegen campagne Turkse politici

Op 24 juni gaan de Turkse kiezers naar de stembus en Europa worstelt met de grensoverschrijdende campagneactiviteiten van president Erdogan. De VVD maakte vandaag nog eens duidelijk dat ze geen Turkse politici op campagne in Nederland wil zien. En dat het kabinet - net als Duitsland - een wettelijk verbod moet onderzoeken.

Ondertussen vraagt de Turkse oppositie zich af of het ook niet over de grens campagne moet gaan voeren. Vertegenwoordigers uit 25 landen van de seculaire oppositiepartij CHP waren vandaag voor overleg bijeen in Istanbul. Nieuwsuur spreekt o.a. met Arzu Özalp, voorzitter van CHP-Nederland. Te gast is Turkije-deskundige Erik-Jan Zürcher.