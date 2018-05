De uitzending van 11 mei

Hét ziekenhuis van de toekomst?

Het nieuwe Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam wordt deze maand in gebruik genomen. De nieuwbouw duurde 9 jaar en kostte maar liefst 1,1 miljard euro. Het Erasmus MC spreekt over het ziekenhuis van de toekomst.

Nieuwsuur maakte een driedelige serie over het grootste ziekenhuis van ons land. Vandaag deel 1. De academische zorg wordt moderner en veiliger, maar wordt de zorg ook beter?