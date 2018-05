Alweer nieuws over Marco Kroon: dit is waarom

De kwestie Kroon is opnieuw voorpaginanieuws. Wat is er nieuw?

"Het bericht in de Volkskrant bevestigt wat wij de afgelopen maanden berichtten op basis van onze bronnen: er is geen enkele aanwijzing dat het verhaal van Kroon klopt. Behalve de top van het ministerie in Den Haag, zeggen ook de militairen die met Kroon in Kabul hebben gewerkt dat het gijzelingsverhaal niet kan kloppen. Iedereen hield elkaar tijdens die operatie permanent in de gaten. Zelfs als je even een blikje cola ging kopen liet je een bericht achter op het aanwezigheidsbord in de hal van het safe house.

Het is volgens alle betrokkenen ondenkbaar dat Kroon is gegijzeld en gemarteld zonder dat iemand iets merkte. Afghaanse bronnen die de operatie en Kabul kennen, vertelden ons dat ze nooit iets hebben gehoord over een westerling die een Afghaan op klaarlichte dag doodschoot. Terwijl dat ook in Kabul heel veel aandacht zou trekken."