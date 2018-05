De uitzending van 9 mei

Wat is er waar van het verhaal van Marco Kroon?

Het ministerie van Defensie heeft na een jaar onderzoek nog geen bewijs kunnen vinden voor de ontvoering van Marco Kroon. De defensietop zou daarom sterke vermoedens hebben dat de drager van de Militaire Willems-Orde zijn verhaal in ieder geval deels heeft verzonnen, meldt de Volkskrant vandaag.

Begin februari schreef Kroon in een verklaring over een onderzoek dat naar hem liep. Hij zou in 2007 in Afghanistan een vijand gedood hebben die hem uiterst hardhandig had ondervraagd, mishandeld en vernederd. Kroon meldde deze gebeurtenissen pas begin vorig jaar bij defensie.

Nieuwsuur meldde eerder dat er grote onrust is ontstaan onder commando's naar aanleiding van de uitspraken van Kroon. Daarnaast zeiden twee oud-medewerkers van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) vorige maand tegen Nieuwsuur dat de uitlatingen van Kroon hun leven in gevaar hebben gebracht.