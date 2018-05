De uitzending van 8 mei

Wat gaat Trump doen met de Iran-deal?

Om 20.00 uur zijn alle ogen gericht op het Witte Huis, waar president Donald Trump zijn besluit bekendmaakt over de toekomst van het nucleaire akkoord met Iran. Kern ervan is dat Iran belooft het kernwapenprogramma af te bouwen. In ruil daarvoor trekt het Westen de economische sancties tegen het land in.

Alles wijst erop dat de Amerikaanse president de Verenigde Staten wil terugtrekken uit het akkoord. Wat betekent dat voor de andere landen die erbij betrokken zijn? En wat willen zij van Iran?

We vragen het aan VS-correspondent Arjen van der Horst en Iran-correspondent Thomas Erdbrink. In de studio spreken we David Criekemans, hoofddocent internationale betrekkingen en diplomatie aan de universiteit van Antwerpen.