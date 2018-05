De uitzending van 6 mei

Hoe gevaarlijk is het lek bij de kerncentrale van Doel?

Nederlandse grensgemeenten maken zich grote zorgen. Een lek in de kerncentrale van het Belgische Doel, net over de grens, bleek deze week veel ernstiger dan eerst gemeld. Maar volgens de Belgische nucleaire waakhond FANC had het incident "geen enkele impact op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu."

In de studio vanavond atoomfysicus Wim Turkenburg over hoe groot het risico nu werkelijk is.