IJsland maakt werk van dichten loonkloof tussen mannen en vrouwen

Boekhoudexpert Árni Kristinsson gaat bedrijven langs en ondervraagt personeel en managers. "Waar zit je in de hiërarchie van het bedrijf? Welke vaardigheden zijn er vereist voor het werk? En hoeveel jaar werk je al voor het bedrijf?"

Kristinsson brengt met speciale software de salarissen in kaart. "Die gegevens worden in de software ingevoerd. Als een werknemer onder of boven het gemiddelde zit, wordt hij met rood gemarkeerd. Je moet argumenten hebben waarom je iemand een bepaald salaris betaalt."

Wet, controles én boetes

Bij de Íslandsbanki bleken vijftien vrouwen te weinig kregen betaald in vergelijking met mannelijke collega's. De bank verhoogde meteen hun salaris. Manager Hafsteinn Bragason geeft toe dat ze dat zonder de nieuwe wetgeving misschien niet hadden gedaan. "Natuurlijk zit daar wat in. Veel bedrijven doen het omdat het nu verplicht is."

Want behalve de wet en de controles, zijn er ook concrete, hoge boetes. En in die handhaving schuilt misschien wel de effectiviteit van de IJslandse aanpak. Bedrijven die de loonkloof niet dichten, kunnen een boete krijgen van 400 euro per dag per werknemer.

Dat werkgevers zo strikt onder de loep worden genomen, is op een bepaalde manier ook confronterend voor vrouwelijke werknemers. "Sommige vrouwen waren kwaad", vertelt projectleider Edda Rut Björnsdóttir van Íslandsbanki. "Kwaad op zichzelf omdat ze niet zelf om meer salaris hebben gevraagd. En ook omdat sommigen niet eens wisten dat ze minder betaald kregen."