De uitzending van 5 mei

IJsland maakt werk van dichten loonkloof

IJsland heeft sinds begin dit jaar een wet die gelijke salarissen voor mannen en vrouwen in eenzelfde functie verplicht stelt. Uniek in de wereld, maar wellicht een voorbeeld dat andere landen willen volgen.

Het betekent dat grotere bedrijven salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in vergelijkbare functies moeten verklaren op basis van van ervaring of speciale vaardigheden. Ook heeft IJsland concrete boetes van honderden euro's per dag in het vooruitzicht gesteld voor bedrijven die niet aan de regels voldoen.