De uitzending van 4 mei

Boeren verdeeld over Europees gifverbod

Het verbieden van de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoïden in de landbouw in de EU is goed nieuws voor de bij. Een stap in de goede richting, zeggen onderzoekers. Daarentegen is de landbouwsector not amused. Zij zeggen dat het juist slecht is voor het milieu.

Nieuwsuur ging op bezoek bij twee boeren: een voor- en een tegenstander van het verbod. Ook spreken we bioloog Dave Goulson, hij voorspelt een ecologische ramp zonder insecten. In de studio praten we met bioloog Hans de Kroon over hoe we de insecten nog kunnen redden. Het nieuwe EU-verbod is een hele belangrijke stap, maar lang niet genoeg.