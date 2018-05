Heeft #MeToo geleid tot ander gedrag? Nee, zegt bijna helft Nederlanders

Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft aan dat ze hun gedrag niet hebben aangepast door de #MeToo-discussie. Grapjes met een seksuele ondertoon worden nog steeds gemaakt (38 procent) en we leggen nog steeds even onze hand op iemands schouder tijdens een gesprek (50 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur.

Ook geeft bijna de helft van de Nederlanders aan anderen niet sneller aan te spreken op hun gedrag of taalgebruik. Dat geldt in grotere mate voor mannen dan voor vrouwen. En 45 procent zegt mannen en vrouwen in hun omgeving niet anders met elkaar te zien omgaan door de #MeToo-discussie.

Het is nu ruim een half jaar geleden dat #MeToo een vlucht nam. In Nederland leidde de beweging tot een verdubbeling van het aantal meldingen van seksueel geweld, en ook het aantal hulpvragen steeg. Ook kwamen er meer meldpunten en vertrouwenspersonen. Maar in ons gedrag is er dus weinig veranderd.