De uitzending van 3 mei

Wat heeft de #MeToo-discussie opgeleverd?

In een vierdelige serie kijkt Nieuwsuur wat de gevolgen zijn van de #Metoo-discussie wereldwijd. In de uitzending van vanavond kijken we naar het effect in Zweden. Van de politiek tot de media, en in alle hoeken van het Zweedse bedrijfsleven: #MeToo werd door iedereen omarmd. Misschien wel iets te nadrukkelijk, zo vinden sommige Zweden nu.

Verder in de uitzending: de resultaten van een Ipsos-onderzoek in opdracht van Nieuwsuur naar de effecten van de discussie in Nederland.