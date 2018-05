De uitzending van 2 mei

Heeft #MeToo verandering gebracht in India?

De #MeToo-beweging begon in Amerika, maar kreeg wereldwijd navolging. Miljoenen mensen deden hun verhaal en veel mannen werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hoe staan we er nu voor, ruim een half jaar nadat #MeToo een vlucht nam? We nemen een kijkje in de VS, Frankrijk, India en Zweden.

Vanavond een verslag vanuit India, waar #MeToo speelt tegen een achtergrond van veel problematiek op het gebied van seksueel misbruik. Een reportage van correspondent Aletta André.