De uitzending van 30 april

Heeft #MeToo verandering gebracht in Hollywood?

De #MeToo-beweging begon in Amerika, maar kreeg wereldwijd navolging. Miljoenen mensen deden hun verhaal en veel mannen werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hoe staan we er nu voor, ruim een half jaar nadat #MeToo een vlucht nam? We nemen een kijkje in de VS, Frankrijk, India en Zweden.

Vanavond een verslag vanuit Hollywood, Los Angeles. Correspondent Wouter Zwart sprak onder anderen met actrice Terri Conn, die jarenlang in de soap As the World Turns speelde. Ze werd als 23-jarige aangerand door regisseur James Toback. Hij werd beschuldigd door tientallen vrouwen van seksueel wangedrag.