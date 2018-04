De uitzending van 29 april

Oud-medewerkers Facebook doen boekje open

Facebook ligt (al weken) onder vuur, sinds is gebleken dat via het campagnebedrijfje Cambridge Analytica profielen van miljoenen gebruikers werden misbruikt, onder meer voor politieke doeleinden. Maar het zijn niet alleen onderzoekers en journalisten die waarschuwen: ook insiders uiten hun zorgen over filterbubbles, privacyschendingen, nepnieuws en propaganda. Nieuwsuur spreekt met drie voormalige ex-medewerkers van Facebook over verleden en toekomst van het geplaagde platform.