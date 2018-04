De uitzending van 28 april

AIVD waarschuwde Den Haag

De inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar vertrouwelijk geïnformeerd over een omstreden financier van de As Soennah-moskee. Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar aan NRC Handelsblad en Nieuwsuur.

De geldschieter is Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan twee buitenlandse vestigingen op de Amerikaanse terrorismelijst staan.

Te gast is de burgemeester van Den Haag: Pauline Krikke, die reageert op het nieuws over de Haagse moskee en zal spreken over de moeilijkheden waar burgemeesters mee worstelen als het gaat om de aanpak van financiering uit de golfstaten.