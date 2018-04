De uitzending van 27 april

Historische ontmoeting tussen Kim Jong-un en Moon Jae-in

De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben in een historische ontmoeting volgens de Zuid-Koreaanse delegatie "belangrijke en openhartige" besprekingen gevoerd over nucleaire ontwapening. Bij het begin van het lang verwachte overleg zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat hij het gevoel heeft dat hij het startschot heeft gegeven voor een nieuw begin van vrede en welvaart in de betrekkingen tussen de Korea's.

De Korea-oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand; vrede werd nooit gesloten. Hoe groot is de kans op vrede? Te gast is Korea-deskundige Remco Breuker.