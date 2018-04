De uitzending van 26 april

Wie is Joep van Lieshout?

Al jaren is hij een van de succesvolste en spraakmakende kunstenaars van Nederland: Joep van Lieshout. Hij werkt onder de naam Atelier van Lieshout en exposeert over de hele wereld. Zijn werk is vreemd, grappig, choquerend, maar altijd functioneel. Gisteren opende in Amsterdam zijn nieuwe installatie 'Ferrotopia', een ode aan staal, ijzer en de oude industrie.