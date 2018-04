Brengt advies over nieuw beleid rust in de Oostvaardersplassen?

Het is de vraag of het advies van de commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel, de rust zal terugbrengen in het gebied. De commissie pleit dus voor een 'reset' in het gebied. In eerste instantie is die gericht op het behoud van de uitgebreide vogelpopulatie in de Oostvaardersplassen.

Volgens Karin Schulting zijn de actievoerders niet van plan te vertrekken totdat er een oplossing is die in hun ogen acceptabel is. "Wij willen het liefst de dieren herplaatsen. In Nederland, maar ook in andere landen is gebied beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk. Ze moeten weg uit de Oostvaardersplassen."