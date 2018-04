De uitzending van 25 april

Debat over omstreden memo's dividendbelasting

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met premier Mark Rutte over de memo's over de afschaffing van de dividendbelasting, die gisteravond zijn verspreid. Uit dit stukken blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Financiƫn grote twijfels hebben geuit tijdens de formatie over het afschaffen van de dividendbelasting.

De oppositie in de Tweede Kamer heeft fel gereageerd. Er zijn veel vragen over de kennis die de premier tijdens de formatie had over de ambtelijke stukken over de afschaffing van de dividendbelasting. Nieuwsuur volgt het debat vandaag.